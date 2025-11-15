Idyllische Ferienhütte von Ex-BILD-Chef geht in Flammen auf

Im Urlaub in Patagonien ist die Ferienhütte von Ex-"Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann abgebrannt.

Vermutlich löste ein Kurzschluss im Zusammenhang mit einer neu installierten Solar-Anlage den Brand aus, wie der 61-Jährige auf der Nachrichtenplattform X schrieb.

© Kai Diekmann/Instagram

"Uns geht es gut"

"Zum Glück waren wir noch wach und haben den Brand bemerkt! Uns geht es gut und wir haben alle unsere Sachen rechtzeitig aus dem Haus holen können."

"Lustig war es nicht"

Auf einem Video ist zu sehen, wie meterhohe Flammen aus der kleinen Holzhütte schlagen, während Feuerwehrmänner versuchen, den Brand zu löschen. "Lustig war es nicht", schrieb Diekmann dazu.

Entspannt am Ufer eines Sees

Der Chef der PR-Agentur Storymachine hält sich derzeit in Argentinien auf. Vor wenigen Tagen veröffentlichte er bei X Fotos aus der Hauptstadt Buenos Aires, dann zog es ihn nach Patagonien. Kurz vor dem Brand postete er ein Foto, dass ihn entspannt am Ufer eines Sees zeigt.