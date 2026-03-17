In 60 Meter Höhe: Eifelturm bekam Hängebrücke

Der Eiffelturm in Paris lockt Besucherinnen und Besucher mit einer neuen Hängebrücke.

Auf 60 Metern Höhe können Schwindelfreie zwischen dem Ost- und Westturm die berühmte Sehenswürdigkeit queren. Auf einer Art Netz, das aus robusten Seilen geknüpft ist, schreiten Touristen und Einheimische dabei insgesamt etwa 40 Meter entlang, leichtes Wackeln inklusive. Die neue Attraktion soll vorerst bis zum 3. Mai auf der ersten Etage des Monuments installiert sein, hieß es am Dienstag.

Bereits am ersten Tag bildete sich am Nachmittag eine lange Schlange Probierlustiger. Einige von ihnen kamen auch aus dem Ausland. Wer über die Brücke gehen will, muss dafür zwar nichts extra zahlen. Allerdings ist eine Anmeldung direkt bei der Brücke notwendig.

Beliebteste Sehenswürdigkeit Frankreichs

Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Frankreichs und wird im Land auch als "dame de fer" ("Dame aus Eisen") bezeichnet. Im vergangenen Jahr beschritten knapp sieben Millionen Menschen das Monument. Auf den Platz unterhalb des Turms, der kostenlos zugänglich ist, kamen fast zehn Millionen Besucherinnen und Besucher. Der mehr als 130 Jahre alte Turm unweit der Seine wurde für die Pariser Weltausstellung erbaut und 1889 fertiggestellt.