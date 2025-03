In DIESEN Ländern gibt es keine Zeitumstellung mehr

Während in der EU noch darüber gestritten wird, wurde hier die Sommerzeit schon abgeschafft.

Halbjährlich grüßt das Murmeltier: Am letzten Sonntag des Monats, in der Nacht auf den 30. März, startet heuer wieder die Sommerzeit. Die Zeiger werden in Europa um 2.00 auf 3.00 Uhr vorrücken. Seit sieben Jahren liegt in der EU ein Vorschlag auf dem Tisch, dieses Prozedere zu beenden, eine Einigung ist aber weiterhin nicht in Sicht. Schließlich scheint man in Brüssel und den europäischen Hauptstädten derzeit ganz andere Sorgen zu haben.



Der entsprechende Kommissionsvorschlag aus dem Jahr 2018 wurde zwar bereits im Frühjahr 2019 vom EU-Parlament abgesegnet. Seitdem liegt der Ball jedoch beim Rat, also den EU-Mitgliedstaaten, die seitdem keinen Entschluss gefasst haben. Der Abschaffung müssten die Mitgliedstaaten aber mehrheitlich zustimmen. Die derzeitige polnische Ratspräsidentschaft reagierte zunächst nicht auf eine APA-Anfrage, ob man das Thema auf die Agenda stellen möchte. Das letzte Mal, dass sich ein Ministerrat mit der Zeitumstellung beschäftigt hat, war im Dezember 2019, damals noch unter finnischer Präsidentschaft.

Wo es keine Zeitumstellung mehr gibt

Während in der EU noch über ein Aus der Zeitumstellung gestritten wird, haben andere Länder diese schon längst abgeschafft. Wegen des Krieges entschied sich etwa die Ukraine im Vorjahr dazu, die Sommerzeit abzuschaffen. Kommende Woche werden die Uhren deshalb zum ersten Mal nicht mehr vorgestellt.

In diesen Ländern ist die Zeitumstellung ebenfalls schon Geschichte.

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Türkei

1973 anlässlich der Ölkrise eingeführt

In der gesamten EU wurde bisher am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.

Österreich beschloss die Einführung erst 1979 wegen verwaltungstechnischer Probleme und weil man eine verkehrstechnische Harmonisierung mit der Schweiz und Deutschland wünschte. Diese beiden Länder führten die Sommerzeit erst 1980 ein. Allerdings gab es in der Alpenrepublik bereits im Ersten Weltkrieg schon einmal die Sommerzeit. Im Jahr 1916 galt sie für die Monarchie von 1. Mai bis 30. September, wurde dann aber wieder eingestellt. Ein zweiter - auf Dauer erfolgloser - Versuch wurde in den Jahren 1940 bis 1948 unternommen.