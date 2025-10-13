Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Gali Berman Ziv Berman
© AFP

Wiedersehen

In Hamas-Geiselhaft getrennt: Deutsche Zwillingsbrüder nach 738 Tagen wieder vereint

13.10.25, 15:15
Teilen

Am Montag wurden die letzten 20 lebenden Geiseln der Hamas an Israel übergeben. Dabei kam es zu einem besonders emotionalen Wiedersehen.

Am 7. Oktober 2023 wurden die deutsch-israelischen Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman bei dem brutalen Terrorakt der Hamas im Gazastreifen entführt. Dort wurden sie voneinander getrennt und bis zuletzt in Gefangenschaft festgehalten.

Am Montag, 738 später, wurden die letzten überlebenden Geiseln im Rahmen des Friedensplans von Donald Trump in die Freiheit entlassen und konnten das Martyrium tatsächlich übernehmen.

Gali Berman Ziv Berman
© AFP

Emotionales Wiedersehen

Und tatsächlich: Beide haben überlebt und konnten sich nach zwei Jahren und einer Woche endlich wieder in die Arme fallen, einer der emotionalsten Momente an diesem historischen Tag.

Gali Berman Ziv Berman
© Getty

Gemeinsam feierten sie den Sieg gegen den Terror auch mit einem Statement und ließen sich mit einem Foto ihres Lieblingsfußballvereins Maccabi Tel Aviv fotografieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden