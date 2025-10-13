In Hamas-Geiselhaft getrennt: Deutsche Zwillingsbrüder nach 738 Tagen wieder vereint

Am Montag wurden die letzten 20 lebenden Geiseln der Hamas an Israel übergeben. Dabei kam es zu einem besonders emotionalen Wiedersehen.

Am 7. Oktober 2023 wurden die deutsch-israelischen Zwillingsbrüder Gali und Ziv Berman bei dem brutalen Terrorakt der Hamas im Gazastreifen entführt. Dort wurden sie voneinander getrennt und bis zuletzt in Gefangenschaft festgehalten.

Am Montag, 738 später, wurden die letzten überlebenden Geiseln im Rahmen des Friedensplans von Donald Trump in die Freiheit entlassen und konnten das Martyrium tatsächlich übernehmen.

Emotionales Wiedersehen

Und tatsächlich: Beide haben überlebt und konnten sich nach zwei Jahren und einer Woche endlich wieder in die Arme fallen, einer der emotionalsten Momente an diesem historischen Tag.

Gemeinsam feierten sie den Sieg gegen den Terror auch mit einem Statement und ließen sich mit einem Foto ihres Lieblingsfußballvereins Maccabi Tel Aviv fotografieren.