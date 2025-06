Iran feuert Hyperschallraketen auf Israel

Israel und Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe fortgesetzt.

Israel und Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe fortgesetzt. Die israelische Luftwaffe attackierte nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - innerhalb von weniger als einer Stunde zwei Raketensalven auf den jüdischen Staat abgefeuert. Berichte über Opfer der jüngsten Angriffe gab es aus beiden Ländern zunächst nicht.

Berichten von iranischen Nachrichtenwebseiten zufolge flog Israel Angriffe auf die Raketenproduktionsanlage Khojir in der Nähe der Hauptstadt Teheran. Diese Anlage ist laut Medien im Oktober schon einmal angegriffen worden.

Teheran feuerte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch "Hyperschallraketen" auf Israel ab. In der "elften Welle" der Angriffe auf Israel seien ballistische Hyperschallraketen des Typs "Fattah 3" abgefeuert worden, erklärten die Revolutionsgarden in den frühen Morgenstunden in einem staatlichen iranischen Sender. Iranische Streitkräfte hätten dabei "die vollständige Kontrolle über den Himmel der besetzten Gebiete erlangt".