© getty

In Los Angeles

Islamisten planten Bomben-Attentat auf Weihnachtsmarkt

15.12.25, 17:04
Islamisten planten Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Los Angeles. Jetzt kam es zu Festnahmen 

Islamisten planten Bombenterror zur Silvesternacht in Los Angeles.

Vier Festnahmen 

Das FBI gab am Montag die Festnahmen von vier mutmaßlichen Mitgliedern einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe bekannt. Ihnen wird vorgeworfen, in der US-Metropole mehrere Anschläge vorbereitet zu haben. 

Mehr in Kürze...

