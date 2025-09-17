Italien-Abzocke: Dreiste Rechnung lässt die Wogen hochgehen

Diese Rechnung sorgt in Italien für große Empörung.

Eigentlich wollten die Gäste in einer Pizzeria am Meer nur eine einfache Margherita genießen. Doch als die Rechnung kam, staunten sie nicht schlecht: Neben den üblichen Positionen tauchte ein Posten auf, der inzwischen landesweit für Diskussionen sorgt – ein Euro extra, weil die Pizza geteilt wurde.

Der Betrag ist klein, die Aufregung groß. Der Vorfall ereignete sich Mitte September in Porto Cesareo und wurde durch das „Nuovo Quotidiano di Puglia“ öffentlich. Von dort verbreitete sich der Kassenzettel rasant in sozialen Medien. Viele Nutzer reagierten empört, manche machten sich über den „Pizza-Steuer“-Aufschlag lustig, andere fragten, ob man künftig auch fürs Besteck zahlen müsse.

Für die Gäste selbst stand weniger der Euro im Vordergrund, sondern das Prinzip: Eine Selbstverständlichkeit wie das Teilen einer Pizza plötzlich kostenpflichtig zu machen, empfinden viele als kleinlich – und als schlechten Service.