Italien-Abzocke: Urlauber-Wut über dreiste Extra-Kosten auf Rechnung

Diese Rechnung sorgte bei Italien-Urlaubern für große Empörung.

Sonne, Aperitivo, dolce vita. Doch für eine Urlauber-Gruppe im süditalienischen Ostuni endete der Abend mit einer bösen Überraschung. Auf ihrer Restaurant-Rechnung tauchte neben Getränken und Snacks ein Posten auf, der sprachlos macht: „Musica – 2 Euro pro Person“.

8 Euro für Musik

Die vierköpfige Gruppe musste also insgesamt 8 Euro für Hintergrundmusik zahlen, obwohl diese nicht einmal angekündigt war. Die Urlauber fühlten sich regelrecht abgezockt. Als das Foto des Kassenzettels online landete, brach eine Welle der Empörung los. Auf Social Media war von „Touristen-Abzocke“ die Rede, einige User sprachen gar davon, Italien „verbrenne“ sich mit solchen Aktionen sein gutes Image.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Preisdebatten, die Italien in diesem Sommer erschüttern. Von teuren Strandliegen bis zu stolzen Cappuccino-Preisen – viele Urlauber fragen sich inzwischen, ob das dolce vita langsam unbezahlbar wird.