Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Italien
© Getty/X

Im Restaurant

Italien-Abzocke: Urlauber-Wut über dreiste Extra-Kosten auf Rechnung

23.08.25, 11:51
Teilen

Diese Rechnung sorgte bei Italien-Urlaubern für große Empörung. 

Sonne, Aperitivo, dolce vita. Doch für eine Urlauber-Gruppe im süditalienischen Ostuni endete der Abend mit einer bösen Überraschung. Auf ihrer Restaurant-Rechnung tauchte neben Getränken und Snacks ein Posten auf, der sprachlos macht: „Musica – 2 Euro pro Person“.

8 Euro für Musik

Die vierköpfige Gruppe musste also insgesamt 8 Euro für Hintergrundmusik zahlen, obwohl diese nicht einmal angekündigt war. Die Urlauber fühlten sich regelrecht abgezockt. Als das Foto des Kassenzettels online landete, brach eine Welle der Empörung los. Auf Social Media war von „Touristen-Abzocke“ die Rede, einige User sprachen gar davon, Italien „verbrenne“ sich mit solchen Aktionen sein gutes Image.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Preisdebatten, die Italien in diesem Sommer erschüttern. Von teuren Strandliegen bis zu stolzen Cappuccino-Preisen – viele Urlauber fragen sich inzwischen, ob das dolce vita langsam unbezahlbar wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden