Italien: Drei Polizisten bei Explosion getötet

Die Carabinieri wollten ein Landhaus räumen.

Bei einer Explosion während eines Polizeieinsatzes in Norditalien sind laut Medienberichten drei Polizisten ums Leben gekommen, weitere 13 Sicherheitskräfte wurden verletzt. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag berichtete, wurden weitere Einsatzkräfte bei dem Vorfall in Castel D'Azzano südlich der Stadt Verona verletzt. Demnach war die Polizei gerade dabei ein Landhaus zu räumen, in dem sich drei Menschen befanden, als es zu der Detonation kam.

Durch die Explosion stürzte das zweistöckige Gebäude ein und begrub die Polizisten unter sich. Einsatzkräfte der Feuerwehr, die ebenfalls an Ort und Stelle waren, eilten ihnen umgehend zu Hilfe. Für die drei Carabinieri sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Zudem wurde eine Frau, die sich in dem Haus befand, verletzt. Nach Informationen der ANSA soll die Frau die Explosion ausgelöst haben.

Landhaus ist völlig zerstört

Das Haus ist vollständig zerstört, es stand in Flammen. Dutzende Feuerwehrleute standen im Löscheinsatz. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge des medizinischen Not- und Rettungsdienstes waren ebenfalls im Einsatz. Offenbar war es eine Gasexplosion, zu der es kam, als die Eingangstür geöffnet wurde - in dem Moment, als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr das Gebäude stürmen wollten, hieß es aus Ermittlerkreisen.

Im Zusammenhang mit der Explosion während der Räumung des Bauernhauses wurden ein Mann und zwei Geschwister des Mannes im Alter von etwa 60 Jahren festgenommen. Nach einem weiteren Familienmitglied wurde noch in der Umgebung gesucht.

Die Räumung war bereits seit Tagen geplant, nachdem mehrere Versuche gescheitert waren, die drei Geschwister dazu zu bringen, das Grundstück zu verlassen. Diese hatten wiederholt damit gedroht, sich in die Luft zu sprengen. Aufgrund der Gefahrenlage wurden schließlich eine Spezialeinheit der Carabinieri sowie Angehörige der auf Antiterror-Einsätze spezialisierten Einheit UOPI (Unità Operative di Primo Intervento) hinzugezogen.