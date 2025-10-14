Alles zu oe24VIP
König Abdullah II.
© Getty

König warnt

Jordanien: Ohne Palästinenserstaat "dem Untergang geweiht"

14.10.25, 09:47
Ohne einen Friedensprozess hin zu einem Palästinenserstaat ist der Nahe Osten nach Einschätzung von Jordaniens König Abdullah II. zum Untergang verdammt 

"Wenn wir dieses Problem nicht lösen, wenn wir keine Zukunft finden für Israelis und Palästinenser und eine Beziehung zwischen der arabischen und muslimischen Welt und Israel, sind wir dem Untergang geweiht", sagte der Monarch dem britischen Sender BBC. Werde diese Frage nicht gelöst, gehe der Konflikt wieder von vorn los.

Abdullah sprach mit der BBC vor seiner Abreise zum Gipfeltreffen in Ägypten mit US-Präsident Donald Trump, der das Ende des Gaza-Kriegs markieren soll. Dabei wurde feierlich eine Erklärung unterzeichnet, die aber keine konkreten Schritte enthält, die über die aktuell geltende Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel hinausgehen. Von einem Palästinenserstaat, den in vergangenen Monaten immer mehr Länder anerkannten, ist ebenfalls keine Rede.

