Leibarzt bescheinigt Trump gesundes Herz und Gefäße

Sean Barbabella: "Alle wichtigen Organe sehr gesund und gut durchblutet"

Das Weiße Haus hat sich Spekulationen über die Gesundheit von US-Präsident Donald Trump verbeten. Präsidentensprecherin Karoline Leavitt verlas am Montag eine Erklärung von Trumps Leibarzt Sean Barbabella, der dem 79-Jährigen eine "ausgezeichnete Gesundheit" seines Herz-Kreislauf-Systems bescheinigt. Auch in Bauch und Unterleib seien "alle wichtigen Organe sehr gesund und gut durchblutet", erklärte Barbabella demnach.

Trump hatte vergangene Woche wütend auf einen Bericht der "New York Times" über Altersmüdigkeit bei dem 79-Jährigen reagiert und von einem "Hetzartikel" gesprochen. Leavitt warf der Zeitung ihrerseits die Verbreitung von "Fake News" (Falschinformationen) vor. Die Zeitung hatte über deutlich reduzierte Termine des Präsidenten berichtet und dies mit einem Video illustriert, auf dem Trump bei einem Termin im Weißen Haus mit dem Schlaf kämpft.

Ende Oktober war bekannt geworden, dass Trump sich einem MRT - auch Kernspintomographie genannt - unterzogen hatte. Leibarzt Barbabella betonte nun, die Untersuchung sei rein vorsorglich gewesen, um sicherzustellen, dass Trump "langfristig vital bleibt".

Im Juli hatte das Weiße Haus mitgeteilt, Trump leide unter einer chronischen Venenschwäche. Auf Fotos und Videoaufnahmen waren wiederholt große blaue Flecken auf Trumps Händen zu sehen, die teils mit Schminke überdeckt wurden. Zudem waren seine Fußgelenke deutlich geschwollen. Im Wahlkampf hatte Trump seinen Vorgänger Joe Biden von den Demokraten immer wieder als gebrechlich, senil und schläfrig bezeichnet und sich im Gegensatz dazu für topfit erklärt.