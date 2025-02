Leichte Besserung: Papst verbrachte ruhige Nacht im Spital

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich nach Angaben des Vatikans weiter leicht gebessert

Der Heilige Vater verbrachte eine ruhige Nacht in der römischen Poliklinik "Gemelli", in der er sich seit fast zwei Wochen befindet, wie der Vatikan am Donnerstagfrüh mitteilte. Die Nieren von Franziskus arbeiten nun wieder voll, die Lungenentzündung bestehe jedoch weiter fort. Dem Papst werde weiterhin Sauerstoff verabreicht, hatte der Vatikan am Mittwochabend berichtet.

Leichte Niereninsuffizienz bildete sich zurück

Eine neue Computertomographie des Brustkorbs zeige eine "normale Entwicklung" der Lungenentzündung. Die "leichte Niereninsuffizienz", die in den vergangenen Tagen aufgetreten war, habe sich zurückgebildet. Der Papst habe sich am Mittwoch der Arbeit gewidmet. Trotz der leichten Besserung bleibe die Prognose verhalten, hieß es weiter.

Am Mittwochabend versammelten sich Gläubige den dritten Abend in Folge auf dem Petersplatz zum Rosenkranzgebet. Die Andacht wurde von Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalkollegiums, geleitet.