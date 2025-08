Mädchen (4) stirbt in beliebtem Wasserpark

Ein tragisches Unglück hat sich am Montagnachmittag im beliebten Freizeitbad Waterworld im englischen Stoke-on-Trent ereignet.

Ein vierjähriges Mädchen verstarb, nachdem es leblos in einem Becken gefunden worden war. Die Polizei bestätigte am Dienstag, dass das Kind trotz sofortiger Hilfe noch am selben Tag im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag.

Polizei ermittelt

Gegen 16:15 Uhr bemerkten Badegäste und das Aufsichtspersonal das Kind im sogenannten Lagoon-Bereich des Erlebnisbades. Rettungsschwimmer reagierten sofort und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nur wenige Minuten später – um 16:20 Uhr – traf der Notarzt im Schwimmbad ein. Trotz intensiver medizinischer Versorgung vor Ort und im Krankenhaus konnte das Leben des Kindes nicht mehr gerettet werden.

Waterworld zeigte sich „zutiefst betroffen“ und sprach der Familie des Mädchens sein Mitgefühl aus. Die Polizei von Staffordshire hat umgehend Ermittlungen eingeleitet. Man wolle klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte.