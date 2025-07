Kleines Mädchen stirbt nach Sturz von Wasserrutsche

In Lopar, auf der kroatischen Insel Rab, hat sich am Dienstag ein tragischer Unfall ereignet. Ein Kleinkind starb beim Sturz von einer Wasserrutsche.

Kroatien. Auf der Insel Rab hat sich ein fürchterlicher Unfall ereignet: Ein deutsches Kind kam ums Leben, nachdem es von einer Wasserrutsche gestürzt war. Laut dem kroatischen Onlineportal "24sata.hr" handelte es sich um ein Mädchen, das im Wasserpark in Lopar gemeinsam mit seinem Vater unterwegs war. Laut Medienberichten sei das Mädchen auf dem Arm des Vaters gerutscht, als ihm das Kind entglitt, über den Rand der Bahn flog und in die Tiefe stürzte.

Rettungshubschrauber alarmiert

Der Vorfall passierte am Dienstag. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde sofort ein Rettungshubschrauber alarmiert, der das Kind (laut lokaler Medien war das Mädchen knapp zwei Jahre alt, nach AFP-Angaben "unter drei Jahren") in eine Klinik nach Rijeka transportierte. Trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals konnte das Leben des Kindes nicht gerettet werden – es verstarb am Nachmittag desselben Tages.

Unklar sei laut Medienberichten, ob die Rutsche für Kleinkinder freigegeben war und ob alle Sicherheitsmaßnahmen in dem Wasserpark eingehalten wurden. Die Polizei in Rijeka bestätigte den Vorfall und leitete zusammen mit anderen zuständigen Behörden eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände und Ursachen des Unglücks zu klären.