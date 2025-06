Mega-Abzocke in Urlaubs-Paradies: 100 Euro (!) für Bier

Das griechische, weltweit beliebte und heiß begehrte Urlaubsparadies Mykonos - wird jetzt heftig kritisiert. Urlauber trauen ihren Augen nicht, als sie einen Blick auf die Speisekarte warfen.

Denn eine satte 600-Euro-Rechnung ließ sogar die griechische Regierung aufhorchen. Eine Bar auf der Urlaubsinsel verlangte zuletzt unglaubliche Preise für Getränke...

Hammer-Preise

Ein lokales Bier soll 100 Euro gekostet haben, ein einfaches Glas Wein rund 50 Euro, oder ein Cocktail: 25 Euro. Das Lokal mit Meerblick verlangt auch für ein Glas Coca-Cola 35 Euro!

Rund 350 Euro für Fisch

Die Preise explodieren erst recht beim Essen: In der Strandbar sollen einem Kunden 349 Euro für "einen einfachen Teller mit dem heutigen Fisch“ berechnet worden sein.

Regierung ging gegen Betreiber vor

Als zwei Touristen aus den USA vor drei Jahren wegen einer überteuerten Rechnung in Höhe von 600 Euro Klage einreichten, ging die griechische Regierung gegen die Bar vor. Es wurde eine Untersuchung angefordert. Was herauskam: Wegen mehrerer Steuerverstöße in den Unterlagen des Unternehmens musste die Bar eine Geldstrafe in Höhe von 31.000 Euro bezahlen.

Auch vergangenes Jahr klagten Touristen über die Unsummen der Speise- und Getränkekarten.