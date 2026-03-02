Mega-Explosion am irakischen Flughafen Erbil

Irak hat es am Montagmorgen in der Nähe des auch von US-geführten Truppen genutzten Flughafens von Erbil laute Explosionen gegeben.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete von Detonationen nahe des Flughafens, auf dem Truppen der von den USA geführten Koalition stationiert sind. Zuvor hatte ein AFP-Fotograf berichtet, dass die Luftabwehr in der Nähe des Flughafens von Erbil Drohnen abfing.

Seit Beginn der US-israelischen Angriffe gegen den Iran waren mehrfach Drohnen über Erbil abgefangen worden. Erbil beherbergt auch einen größeren Komplex der US-Botschaft.

Die im Irak aktive Miliz Kata'ib Hezbollah meldete indes Angriffe auf den irakischen Militärstützpunkt Jurf al-Nasr, auf dem Streitkräfte der pro-iranischen Gruppe stationiert sind. "Drei Angriffe trafen Jurf al-Nasr", erfuhr AFP aus Kreisen der Miliz. Seit Beginn der US-israelischen Einsätze hatte die mächtige bewaffnete Gruppe bereits mehrfach im Visier der Angriffe gestanden.

Irak will nicht in den Krieg hineingezogen werden

Der Irak war lange Zeit Schauplatz eines Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und den USA gewesen und hat jüngst wieder Stabilität erlangt. Bagdad erklärte, es wolle nicht in den aktuellen Konflikt hineingezogen werden.

Mehrere vom Iran unterstützte bewaffnete Gruppen im Irak wie Kata'ib Hezbollah, die zum Islamischen Widerstand im Irak gehören, haben jedoch erklärt, sie würden nicht "neutral" bleiben und die Islamische Republik verteidigen.

Die Gruppe Saraya Awliya al-Dam (Wächter des Blutes), die eigenen Angaben zufolge ebenfalls Teil des Islamischen Widerstands im Irak ist, bekannte sich auf Telegram zu Drohnenangriffen auf den Flughafen von Bagdad am frühen Montagmorgen.