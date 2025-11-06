Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Fabian
© APA/dpa/Bernd Wüstneck

Junge getötet

Mordfall Fabian (8): Polizei meldet Festnahme einer Frau!

06.11.25, 16:26
Teilen

Nächster Knalleffekt im Mordfall Fabian, der international für Schlagzeilen sorgt. Alles weist auf die Ex-Frau des Vaters des 8-jährigen Buben.

Reimershagen. Der achtjährige Bub wurde vor vier Wochen getötet. Wie - ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. 

Ex-Freundin des Vaters - ihr Pick-up beschlagnahmt

Wie die Rostocker Staatsanwaltschaft jetzt meldet, wurde eine Frau festgenommen. Sie steht unter Mordverdacht.

Sie steht im Verdacht, den Jungen ermordet zu haben. Genauere Details zur Person gaben die Ermittler vorerst nicht preis. Zuletzt war die Ex-Freundin des Vaters in Fokus der Familie geraten. Dabei wurde auch ihr Pick-up abgeschleppt und beschlagnahmt und soll jetzt kriminaltechnisch untersucht werden Es gilt die Unschuldsvermutung. 

Neue Hinweise zum Mordfall

Nach der Ausstrahlung des Falls Fabian in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ sind zahlreiche Hinweise eingegangen. Seither ermittelt die Polizei und meldet nun die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden