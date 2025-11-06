Mordfall Fabian (8): Polizei meldet Festnahme einer Frau!

Nächster Knalleffekt im Mordfall Fabian, der international für Schlagzeilen sorgt. Alles weist auf die Ex-Frau des Vaters des 8-jährigen Buben.

Reimershagen. Der achtjährige Bub wurde vor vier Wochen getötet. Wie - ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Ex-Freundin des Vaters - ihr Pick-up beschlagnahmt

Wie die Rostocker Staatsanwaltschaft jetzt meldet, wurde eine Frau festgenommen. Sie steht unter Mordverdacht.

Sie steht im Verdacht, den Jungen ermordet zu haben. Genauere Details zur Person gaben die Ermittler vorerst nicht preis. Zuletzt war die Ex-Freundin des Vaters in Fokus der Familie geraten. Dabei wurde auch ihr Pick-up abgeschleppt und beschlagnahmt und soll jetzt kriminaltechnisch untersucht werden Es gilt die Unschuldsvermutung.

Neue Hinweise zum Mordfall

Nach der Ausstrahlung des Falls Fabian in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ sind zahlreiche Hinweise eingegangen. Seither ermittelt die Polizei und meldet nun die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen.