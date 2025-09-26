Musk und Prinz Andrew: Neue Details um die Epstein-Akten

Im US-Kongress veröffentlichen die Demokraten weitere Unterlagen aus dem Fall Epstein. Darin kommen die Namen Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon und Prinz Andrew vor.

Die Demokraten haben am Freitag einen Teil der dritten Serie von Dokumenten aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht. Diese beinhalten Telefonprotokolle, Fluglisten, Finanzunterlagen und Auszüge aus Epsteins Terminkalender.

In den Unterlagen sind neue Hinweise auf Kontakte des verurteilten Sexualstraftäters. Dabei kommen einflussreiche Persönlichkeiten wie Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon und Prinz Andrew vor. Zahlreiche Stellen wurden zum Schutz der Opfer geschwärzt.

"Verkehrte mit einigen der mächtigsten Männer der Welt"

Die Ausschusssprecherin Sara Guerrero erläuterte: "Es muss jedem US-Amerikaner bewusst sein, dass Jeffrey Epstein mit einigen der mächtigsten Männer der Welt verkehrte. Jedes neue Dokument bringt uns in unserem Einsatz für Gerechtigkeit für die Überlebenden ein Stück weiter. Wir werden nicht ruhen, bis alle Mitwisser und Beteiligten seiner abscheulichen Verbrechen benannt sind. Es ist höchste Zeit, dass Generalstaatsanwalt Bondi sämtliche Akten freigibt."

Unzählige Protokolle und Dokumente

In seinem Kalender plante Epstein ein Treffen mit Peter Thiel und Steve Bannon. Es gibt auch Hinweise auf eine geplante Reise Musks zu Epsteins Privatinsel. Prinz Andrew steht in den Passagierlisten der Flugzeuge. In den Finanzunterlagen sind Zahlungen Epsteins an Masseurinnen im Auftrag einer Person namens "Andrews" zu finden.

Der Ausschuss bekam im Rahmen einer Vorladung im August 8544 Dokumente. Diese beinhalten Telefonprotokolle aus den Jahren 2002 bis 2005, Flugprotokolle und -manifestlisten aller Flugzeuge und Helikopter von Epsteins, die er zwischen 1990 und 2019 besaß, mietete oder nutzte. Ebenfalls hat der Ausschuss Geschäftsbücher mit detaillierten Bartransaktionen und die Tagesabläufe Epsteins von 2010 bis 2019.