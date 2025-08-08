Alles zu oe24VIP
Martha Nolan
© Instagram

In den Hamptons

Mysteriöser Fall: Modedesignerin tot in Boot gefunden

08.08.25, 08:08
Teilen

Zeugen hatten in der Nacht verzweifelte Schreie gehört 

Die Modewelt steht unter Schock: Am Dienstag wurde die 33-jährige Designerin Martha Nolan-O’Slatarra auf einem Boot im Montauk Yacht Club an der Ostspitze von Long Island tot aufgefunden.

Ein anonymer Mann entdeckte die bewusstlose Frau gegen Mitternacht und alarmierte sofort den Notruf. Mehrere Zeugen berichteten zuvor von lautem Geschrei am Steg. Trotz beherzter Wiederbelebungsversuche durch Passanten und Rettungskräfte verstarb Nolan-O’Slatarra noch an Bord.

Martha Nolan
© Instagram

Ermittler stehen vor Rätsel

Ein vorläufiger Autopsiebericht ergab keinerlei Hinweise auf Gewaltanwendung. Die Ursache ihres Todes bleibt bislang unklar; weitere toxikologische Untersuchungen sind im Gange.

Geboren in Carlow, Irland, zog Nolan vor rund 10 Jahren nach New York. Dort etablierte sie sich als erfolgreiche Modeunternehmerin: Sie gründete das Label East x East, spezialisiert auf nachhaltige Bademode und Accessoires, sowie das Label Duper und war zudem als Geschäftsführerin bei Brand Growth Consultants und K4 Capital Management tätig.

