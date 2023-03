Nach über 30 Jahren: Vermisste Frau wurde gefunden

Seit 1992 vermisst ein Mann seine Ehefrau, die von einem Tag auf den anderen spurlos verschwand. Jetzt, über 30 Jahre später, ist seine mittlerweile 83-jährige Ehefrau wieder aufgetaucht.

Ein bislang ungelöster Fall findet nun ein Happy End. Denn eine Frau, die über 30 Jahre lang als vermisst galt, ist in einem Pflegeheim aufgetaucht. Aber gehen wir auf Anfang.

Woman who went missing more than 30 years ago and declared dead turns up alive in Puerto Rico https://t.co/PJrGXYQb2t — Sky News (@SkyNews) March 4, 2023

Im Sommer 1992 verließ Patricia Kopta von einem Tag auf den anderen ihr Zuhause. Ihr Ehemann Bob meldete sie damals allerdings erst Monate später als vermisst. Und das, obwohl er sich bereits am selben Tag ihres Verschwindens wunderte.

Es folgten daraufhin ganze drei Jahrzehnte voller Sorge und Ungewissheit.

Patricias Familie wurde zwar einmal von einem Interpol-Agenten und einem Sozialarbeiter kontaktiert, wobei beide glaubten, die vermisste Frau in Puerto Rico gesehen zu haben, aufgetaucht ist sie dadurch aber trotzdem nicht.

"Würde passen", dachte der Ehemann, schließlich soll sie vor ihrem Verschwinden davon geschwärmt haben, in den Tropen zu leben.

Der Wunsch von einem Leben in den Tropen wurde ihr erfüllt, jedoch ist sie nur sieben Jahre später, also 1999 in ein Heim gekommen. Damals konnte man sie allerdings auch nicht zuordnen, da Patricia so stark an psychischen Problemen litt, dass sie sich vehement weigerte, aus ihrer Vergangenheit zu sprechen.

Auf einmal die schockierende Erkenntnis

Im Dezember allerdings kam dann die Demenz-Diagnose. Diese veränderte jedoch alles. Patricia begann erstmals über ihr Privatleben und ihre Herkunft zu sprechen. So konnten Mitarbeiter endlich herausfinden, um wen es sich bei der bislang unbekannten Frau handelte: Sie ist die seit 30 Jahren vermisste Frau aus Pennsylvania. Das bestätigte auch ein DNA-Test.

Ihre Familie könnte glücklicher nicht sein. So erzählt ihre Schwester, wie unerwartet die schöne Meldung war, und, wie sehr sie hofft, ihre Schwester nach mittlerweile über 30 Jahren bald einmal besuchen zu können.