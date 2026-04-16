Neuer Supervulkan? Sensationsfund in der Toskana

Unter der Toskana haben Geologen eine riesige Magmakammer entdeckt. Die Menge an geschmolzenem Gestein ist gewaltig – doch es gibt keinen Grund zur Panik.

Ein Forschungsteam rund um Matteo Lupi von der Universität Genf entdeckte die Magmakammer mithilfe von 60 Seismometern, die bereits im Jahr 2020 in der Region installiert wurden.

Gewaltige Magmamenge entdeckt

Das unterirdische Reservoir enthält etwa 6.000 Kubikkilometer Magma und ist damit vergleichbar mit dem Yellowstone-Supervulkan in den USA.

Lage in großer Tiefe

Wie berichtet wird, liegt die Magmakammer in einer Tiefe von acht bis 15 Kilometern. Im Kerngebiet besteht sie zu über 80 Prozent aus flüssiger Schmelze.

Kein Grund zur Panik

Trotz der Größe gibt es laut den Forschern keinen Anlass zur Sorge. Die Magmakammer habe bislang keinen großen Ausbruch verursacht.

Zähflüssiges Magma entscheidend

Die Wissenschaftler vermuten, dass das Magma besonders zähflüssig ist. Dadurch wird verhindert, dass es nach oben steigt und ausbricht. Auch in naher Zukunft sei daher keine Eruption zu erwarten. Die Region ist bereits für heiße Quellen und Gasaustritte bekannt. In Larderello befindet sich zudem das älteste Geothermie-Kraftwerk der Welt. Die unterirdische Wärme wird nun mit dem Magmareservoir in Verbindung gebracht.