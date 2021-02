'Nevermind'-Cover: So sieht das ikonische Nirvana-Baby jetzt aus

Jeder kennt das ikonische Albumcover von Nirvana aus dem Jahr 1991, bei dem ein nacktes Baby einer Dollarnote nachschwimmt. 30 Jahre später ist aus dem Baby ein Mann geworden.

Das Kult-Foto stammt von Unterwasserfotograf Kirk Weedle. Dieser erzählte in einem Interview mit dem "Guardian", dass er noch nie ein Baby fotografiert habe. Ein befreundetes Paar habe ihm deren Baby "ausgeliehen".

1.000 Dollar für Kult-Foto

Nirvana war zum Zeitpunkt des Fotos noch recht unbekannt. Weddle hat gerademal 1.000 US-Dollar für das Shooting bekommen. Das ikonische Foto schoss er bereits nach fünf Minuten, nur mit einem Schnorchel und einer Unterwasserkammerer samt Stativ ausgerüstet.

25 Jahre später und keine Erinnerungen an das Shooting

Nach 25 Jahren ließ sich das Baby, nun ein erwachsener Mann namens Spencer Elden, erneut auf die gleiche Weise fotografieren. Gegenüber der "New York Times" gibt er an, dass es cool und auch seltsam sei, auf dem Titelbild eines solch ikonischen Albums zu sein. Schließlich erinnere er sich nicht mal mehr an das Shooting.





Nirvana-Baby ist jetzt Künstler

Nirvana-Baby Spencer Elden ist mittlerweile 30 Jahre alt und soll laut seiner Facebook-Seite als Künstler tätig sein. Dort postet er immer wieder Fotos von seinen gemalten Bilder und verweist auf den Twitch-Channel seines Bruders.