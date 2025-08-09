Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Nordkorea-Diktator Kim macht jetzt Burger
© Getty

Burger-Kim

Nordkorea-Diktator Kim macht jetzt Burger

09.08.25, 12:30
Teilen

Auf einem Flug nach Nordkorea bekamen russische Touristen einen „Kim-Burger“ serviert – ein Hamburger, der laut Bordansage auf ein Rezept „des großen Führers“ zurückgehen soll.

Russische Urlauber erlebten auf einem Linienflug von Wladiwostok nach Pjöngjang eine kulinarische Überraschung.

Snacks und Würstchen

Neben Snacks und Würstchen gab es einen Hamburger – eingewickelt in rot-weiß-gelbes Papier, das an McDonald’s erinnerte.

Burger Norrdkorea
© karyukina/Instagram

Vom Feindbild zum Staatsrezept

Lange Zeit war der Hamburger in Nordkorea verpönt. Um westlichen Einfluss zu verhindern, durfte sogar der Name nicht verwendet werden. Stattdessen hieß er „Hackfleisch mit Brot“. Nun präsentierten Flugbegleiter das Gericht als Erfindung von Kim: „Er habe Fleisch und Brötchen kombiniert und die Menschen mit köstlichem Essen belohnt.“

Nordkorea wirbt um russische Touristen

Nordkorea öffnete sich zuletzt gezielt für Urlauber aus Russland. Seit Juli 2025 gibt es wieder Direktflüge zwischen Moskau und Pjöngjang. Neue Resorts wie „Wonsan Kalma“ wurden eröffnet, auch wenn der Touristenkomplex aktuell keine Ausländer empfängt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden