Nordkorea-Diktator Kim macht jetzt Burger

Auf einem Flug nach Nordkorea bekamen russische Touristen einen „Kim-Burger“ serviert – ein Hamburger, der laut Bordansage auf ein Rezept „des großen Führers“ zurückgehen soll.

Russische Urlauber erlebten auf einem Linienflug von Wladiwostok nach Pjöngjang eine kulinarische Überraschung.

Snacks und Würstchen

Neben Snacks und Würstchen gab es einen Hamburger – eingewickelt in rot-weiß-gelbes Papier, das an McDonald’s erinnerte.

© karyukina/Instagram

Vom Feindbild zum Staatsrezept

Lange Zeit war der Hamburger in Nordkorea verpönt. Um westlichen Einfluss zu verhindern, durfte sogar der Name nicht verwendet werden. Stattdessen hieß er „Hackfleisch mit Brot“. Nun präsentierten Flugbegleiter das Gericht als Erfindung von Kim: „Er habe Fleisch und Brötchen kombiniert und die Menschen mit köstlichem Essen belohnt.“

Nordkorea wirbt um russische Touristen

Nordkorea öffnete sich zuletzt gezielt für Urlauber aus Russland. Seit Juli 2025 gibt es wieder Direktflüge zwischen Moskau und Pjöngjang. Neue Resorts wie „Wonsan Kalma“ wurden eröffnet, auch wenn der Touristenkomplex aktuell keine Ausländer empfängt.