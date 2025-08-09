Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
leo lugner
© leolugner/tiktok

Nach Absage

"Linksradikales Gesindel": Leo Lugner geht auf Hamas-Skandal-Band los

09.08.25, 11:55
Teilen

Das erst vor einer Woche angekündigte Konzert der wegen ihrer anti-israelischen Parolen umstrittenen Rap-Band Kneecap am 1. September im Wiener Gasometer findet nicht statt. Nach der Absage ging die Band auf Leo Lugner los - dessen Reaktion nicht lange auf sich warten ließ. 

© Getty Images

Der Auftritt werde "aufgrund akuter Sicherheitsbedenken seitens der zuständigen Behörden" abgesagt, teilte der Veranstalter Racoon Live Entertainment am Freitagnachmittag mit. Bereits erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.  

© Getty Images

Leo Lugner

Leo Lugner, Pressesprecher der Wiener FPÖ

© APA/HELMUT FOHRINGER

Antisemitische Hassreden 

Kneecap ist ein Musiktrio aus Belfast. Wegen diverser Parolen wie "Fuck Israel!" auf der Bühne wurden sie bereits von Festivals wie Hurricane und Southside ausgeladen. Kürzlich verweigerten die ungarischen Behörden Kneecap die Einreise für einen Auftritt beim Sziget-Festival. Der Band werden antisemitische Hassreden und Lobeshymnen auf die militante Hamas vorgeworfen.

© Getty Images

FPÖ tobt 

Erst vor kurzem war ein Screening des Films "Kneecap", der die Geschichte der Rapper nacherzählt, in Wien abgesagt. So wollte der Verein Volxkino den Film im Rahmen des Wiedner Kultursommers in einem Park zeigen, sah aber letztlich wegen "Drohungen" und "Sicherheitsbedenken" davon ab. Nach der Ankündigung des Konzerts in Wien forderte Leo Lugner von der FPÖ eine Absage des Gigs. 

Band attackiert Lugner 

Nach der Absage der Hamas-Skandal-Band gingen die Musiker in einem Posting auf X auf FPÖ-Politiker Leo Lugner los: "Fuck Leo Lugner" verbreiteten sie unter anderem im Netz.

"Das primitive Gerülpse" 

Die Reaktion des FPÖ-Politikers ließ ntnicht lange auf sich warten. Lugner schoss scharf zurück und schrieb auf X: "Das primitive Gerülpse ist eine weitere Bestätigung dafür, dass es für dieses linksradikale Gesindel keinen Platz in Wien gibt."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden