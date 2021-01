Auf der Plattform change.org wurde vor 2 Monaten eine Petition gestartet. Das Ziel: Donald Trump soll aus "Kevin allein in New York" herausgeschnitten und durch Joe Biden ersetzt werden.

Die Petition wurde von Kevin Broberg gestartet und richtet sich direkt an die Walt Disney Company. Laut Petition müsse Trump "zum Wohl zukünftiger Generationen" ausgetauscht werden. Der Film "Kevin allein in New York" sei durch einen "rassistischen Fleck, in Form von Donald Trump, getrübt". Die Petition ist bisher jedoch nur wenig erfolgreich. Neben Joe Biden könnte laut einigen Twitter-Usern auch Ex-Präsident Barack Obama als Ersatz für Trump herhalten.

Nach der Löschung von Trumps Twitter-Account wurden auf der Social-Media-Plattform Stimmen laut, dass die Szene mit Trump geändert oder geschnitten werden sollte. Journalist Joseph Longo meinte dazu ironisch, dass Trump digital entfernt werden sollte. Das wäre übrigens nicht das erste Mal. Die Canadian Broadcasting Company (CBC) hat erst vor kurzem Trumps Cameoauftritt herausgeschnitten. Laut CBC, um Platz für Werbung zu machen.