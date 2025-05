Russischer Machthaber gab Staats-TV ein Interview.

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht keinen Grund für den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine.

Ausschnitt eines Interviews

Es habe bisher keine solche Notwendigkeit gegeben, und er hoffe, das werde auch nicht der Fall sein, so Putin in einem am Sonntag auf Telegram im Voraus veröffentlichten Ausschnitt eines Interviews mit dem Staatsfernsehen.

Stärke und die Mittel

Man verfüge über die Stärke und die Mittel, den Konflikt in der Ukraine zu einem "logischen Abschluss" mit dem von ihm geforderten Ergebnis zu bringen.