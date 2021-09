Rachel Uchitel: Der Engel von Ground Zero

Ein Bild berührte alle: Rachel Uchitel, damals 26, suchte ihren Verlobten.

Sie war der trauernde, unschuldige Engel von Ground Zero. Weinend irrte die junge blonde Frau durch die Trümmer auf der Suche nach ihrem Verlobten Andy O'Grady.

Er arbeitete im World Trade Center, als die Türme crashten. Verzweifelt suchte sie nach ihm in den staubigen Straßen New Yorks. Mit Tränen der Verzweif lung klammerte sie sich an Andys Fotografie.

Ungnade. Heute spricht ganz Amerika nur noch vom Ex-Engel. Zahlreiche pikante Liebesaffären mit TV-Stars und zuletzt mit Golfgott Tiger Woods stürzten sie in Ungnade. Machten aus dem Tränen-Mädchen ein bizarres Glamour-Girl.

Nachdem der Tod ihres Verlobten feststand, schmiss sie den Job als TV-Reporterin, stürzte sich in die Glitzerwelt. Zuerst führte sie als VIP-Hostess Hollywood-Stars durch die heißesten Nightclubs. Sie heiratete einen Schulfreund, ließ sich scheiden: "Ich wollte die Liebe erzwingen", sagte sie ÖSTERREICH.

Sex &Liebe Dann angelte sie sich den verheirateten TV-Star David Boreanz. Danach eine Affäre mit Supergolfer Woods, der damals noch verheiratet war. Er zahlte ihr zehn Millionen Dollar "Schweigegeld". Uchitel tingelte durch TV-Shows, nahm Drogen. Absturz. Schließlich heiratete sie, bekam eine Tochter. Sie arbeitete in Nachtclubs, suchte "Sugar-Daddys", hat Schulden -und sagt: "Ich spüre bis heute den Hass der Menschen."