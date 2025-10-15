Protest in St. Petersburg – Hunderte singen gegen Putin

In St. Petersburg haben Hunderte Menschen offen den Rücktritt von Kreml-Chef Wladimir Putin gefordert – ein ungewöhnlich mutiger Akt in Russland.

Auf dem Kasaner Platz sangen sie am vergangenen Montag gemeinsam mit Straßenmusikern das verbotene Anti-Kriegslied "Co-operative Swan Lake" des russischen pro-ukrainischen Rappers Noize MC, der inzwischen in Litauen lebt. Der Song, längst zur Hymne der jungen Kriegsgegner geworden, verspottet Putin als "alten Mann im Bunker" und prophezeit: "Wenn der Zar stirbt, werden wir wieder tanzen."

18-jährige Sängerin festgenommen

Die Polizei habe schnell eingegriffen und die 18-jährige Sängerin Diana Loginova festgenommen haben, die die Gesänge angeführt hätte, berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Ihr drohe nun eine Strafe wegen der Organisation einer unerlaubten Versammlung. Ihre Mutter betonte, Diana sei unpolitisch und habe das Lied nur wegen seiner Beliebtheit gesungen.

Drohnenangriffe legten großes Öllager auf der Krim lahm

Währenddessen erreicht der Ukraine-Krieg immer stärker auch russisches Gebiet. Ukrainische Drohnenangriffe legten zuletzt ein großes Öllager auf der Krim lahm. Kiew fordert nun von den USA weitreichende Waffen wie Tomahawk-Marschflugkörper. Washington zögert noch – doch ein möglicher Kurswechsel könnte Putins Druck weiter erhöhen.