Rekord-Fund: Forscher stoßen bei Grabung auf neue Dino-Spezies

Der neu entdeckte pflanzenfressende Dinosaurier ist ein echtes Schwergewicht.

Mit einer Länge von etwa 12 Metern ist er ein neuer Rekordhalter und gibt Forschern neue Einblicke in die Zeit der Urzeit-Tiere.

Ein riesiger neuer Fund

Paläontologen haben in China einen neuen pflanzenfressenden Dinosaurier entdeckt, der etwa 12 Meter lang ist (umgerechnet rund 39 Fuß). Der Huashanosaurus qini ist Teil einer neuen Gattung und Art von Eusauropoden aus der Jurazeit. Teile des Skeletts wurden in der Region Guangxi (in China) gefunden. Der Fundort, die Wangmen-Formation, ist eine Gesteinseinheit, die Fossilien aus der Jurazeit enthält. Die gefundenen Knochen umfassten Wirbel, Rippen, Oberarm-, Elle-, Wadenbein- und Fußknochen. Die Messungen ergaben, dass der Huashanosaurus qini auf vier Beinen ging.

Die Forscher wussten, dass sie es mit einer neuen Art zu tun hatten, da mehrere Skelettteile besondere Merkmale aufwiesen. Die Elle, ein Unterarmknochen, hatte eine hakenförmige und eine mondförmige Stelle, während das Wadenbein eine spezielle Rille besaß. Solche Eigenschaften wurden bei anderen Sauropoden-Arten bisher nicht gesehen. Sie könnten dem riesigen Dinosaurier geholfen haben, sein Gewicht besser zu verteilen.

Illustration: Ein Mamenchisaurus frisst Blätter von einem Baumast. © getty

Die Wissenschaftler glauben, dass der Dinosaurier in bewaldeten Gebieten nahe Flüssen und Seen lebte, da diese in der Gegend zu der damaligen Zeit oft vorkamen. An der Fundstelle wurden auch Schuppen von Knochenfischen und Zähne von Plesiosauriern gefunden, was auf ein feuchtes Klima und ein komplexes Ökosystem hinweist.

Ein alter Fund mit neuen Erkenntnissen

Eine Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse zeigte, dass der Huashanosaurus qini der vermutlich älteste Sauropode im Süden Chinas ist. Er lebte in der frühen bis mittleren Jurazeit, vor etwa 200 bis 162 Millionen Jahren. Damit ist er rund 30 Millionen Jahre älter als die bisher bekannten Sauropoden-Fossilien aus der Region.

Dieser Fund ist die zweite Eusauropoden-Art, die in Guangxi (in China) entdeckt wurde. Die erste war Jingia dongxingensis, die 2024 benannt wurde. Sauropoden sind Pflanzenfresser, die für ihre sehr langen Hälse, langen Schwänze, kleinen Köpfe und säulenartigen Beine bekannt sind. Das Team bestand aus Wissenschaftlern verschiedener chinesischer Forschungseinrichtungen. Die Entdeckung hilft, das Wissen über die Vielfalt der Eusauropoden in China und ihre Entwicklung zu erweitern.