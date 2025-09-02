Sensation: Fischer zieht weltweit ersten Gold-Hai an Land

Vor der Küste von Costa Rica kam es im August 2024 zu einem Fang, der so noch nie gesehen wurde.

Vor der Küste von Costa Rica kam es im August 2024 zu einem Fang, der weltweit für Schlagzeilen sorgt. Der Hotelbesitzer und Hobbyfischer Garvin Watson zog einen Ammenhai aus dem Wasser, der nicht grau, sondern gold-orange glänzte. Ganze zwei Meter maß das Tier – und wirkte im Sonnenlicht fast wie ein schwimmender Goldfisch in XXL.

Der Gold-Hai von Costa Rica © Facebook

„Wie ein Wesen aus einer anderen Welt“

„Es war einfach unglaublich. Wir konnten es kaum fassen – ein Hai, der aussah wie ein goldenes Wesen aus einer anderen Welt“, berichtete Watson der Zeitung USA Today (USA).

Auf der Facebook-Seite seines Hotels „Parismina Domus Dei“ in Costa Rica stellte er Fotos ein, die schnell für Staunen und viele Kommentare sorgten.

Wissenschaftler klärten rasch, was hinter dem Gold-Look steckt: Der Hai leidet an Xanthismus. Das ist eine seltene Besonderheit, bei der sich in der Haut ungewöhnlich viele gelbe und goldene Pigmente bilden. Dadurch schimmert der Ammenhai nicht grau wie gewohnt, sondern strahlt in Gold-Orange. Für die Forschung ist dieser Fund eine Sensation: Laut den Fachleuten Marioxis Macías-Cuyare, Gilberto Rafael Borges Guzmán und Daniel Arauz-Naranjo handelt es sich um den weltweit ersten dokumentierten Gold-Hai dieser Art – und um den ersten Fund dieser Besonderheit im gesamten Karibischen Meer.

Noch mehr als nur Gold

Doch damit nicht genug: Bei genauer Untersuchung fiel auf, dass der Hai weiße Augen hat.

Gold-Hai sorgt für Staunen im Karibischen Meer © Facebook

Das deutet auf eine Form von Albinismus hin – also auf fehlende Pigmente an bestimmten Stellen. Damit vereint der Gold-Hai gleich zwei Besonderheiten, die es in dieser Kombination bisher noch nie gab.