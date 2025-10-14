In Valencia wurde ein tragischer Fund gemacht: Rentner Antonio lag 15 Jahre tot in seiner Wohnung – niemand hatte sein Verschwinden bemerkt.

Valencia (Spanien). Dieses Schicksal macht fassungslos und traurig zugleich. In der spanischen Stadt Valencia wurde der 86-jährige Antonio tot in seiner Wohnung entdeckt – gestorben war er offenbar bereits vor 15 Jahren, wie die spanische Zeitung "El pais" berichtet.

Schockierender Fund nach Wasserschaden

Der makabere Fund geschah zufällig: Nach starken Regenfällen hatte ein verstopftes Abflussrohr Wasser auf den darunterliegenden Balkon laufen lassen. Erst dadurch wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte durch ein Fenster in die Wohnung gelangten, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Im Schlafzimmer lag die skelettierte und mumifizierte Leiche des Mannes – umgeben von Unrat, Insekten und Tauben.

Weiter Rente überwiesen und Rechnungen bezahlt

Wie Nachbarn berichten, hatten sie Antonio zuletzt im Jahr 2010 gesehen. Niemand meldete ihn als vermisst. Sein Briefkasten blieb leer, da Rechnungen weiter vom Konto abgebucht und seine Rente regelmäßig überwiesen wurden. Für die Umgebung schien alles normal – als wäre er einfach verschwunden. Viele glaubten, Antonio lebe inzwischen in einem Heim oder bei seiner Familie.

Kein Kontakt zu Familie

Wie sich herausstellte, hatte der Mann zwei Kinder, zu denen er jedoch seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr pflegte. Schon vor rund 30 Jahren hatte Antonio seine Familie verlassen. Nachbarn beschrieben ihn als zurückgezogen, einsam und niedergeschlagen – wie einen Geist, der durch die Straßen schlich.

Polizei geht von natürlichem Tod aus

Ermittler schließen ein Verbrechen aus. Weder Einbruchsspuren noch Anzeichen von Gewalt wurden gefunden. Antonio starb so, wie er offenbar auch lebte: still, einsam – und lange Zeit unbemerkt.