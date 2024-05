Rettungsschiff "Ocean Viking" rettet 41 Migranten vor Küste Libyens

Die Geretteten stammen den Angaben zufolge mehrheitlich aus Syrien.

Marseille. Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée vor der Küste Libyens 41 Menschen aus Seenot gerettet. Die Migranten, darunter auch zwei Minderjährige, hätten sich an Bord eines "Holzbootes in Seenot" befunden, erklärte SOS Méditerranée am Dienstag. Die Geretteten stammen den Angaben zufolge mehrheitlich aus Syrien. Einer von ihnen litt bei Eintreffen der Retter an Unterkühlung und mehrere andere an "Treibstoffverbrennungen".

SOS Méditerranée hat nach eigenen Angaben seit 2016 mehr als 40.000 Menschen aus Seenot gerettet. Das zentrale Mittelmeer ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die gefährlichste Migrationsroute der Welt. Alleine im Jahr 2023 sind nach Angaben der IOM 3.155 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer gestorben. Seit Jänner 2024 sind 880 weitere Migranten im Mittelmeer gestorben oder gelten als vermisst.