© Symbolbild (Getty Images)

Bei Trainingsflug

Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein

09.10.25, 23:45
Ein Kampfjet vom Typ Mig-31 ist offiziellen Angaben aus Moskau zufolge bei einem Trainingsflug im Südwesten Russlands abgestürzt.  

Die Crew habe sich mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug retten können und sei am Leben, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Nachrichtenagenturen zufolge mit. "Das Flugzeug ist in unbewohnter Gegend abgestürzt. Der Flug fand ohne Bewaffnung statt", betonte die Behörde. Es habe keine größeren Schäden am Boden gegeben.

Der Absturz ereignete sich demnach um 19:20 Uhr Ortszeit (18:20 Uhr MESZ) im nicht weit von der Grenze zur Ukraine entfernt liegenden Gebiet Lipezk. Demnach missglückte der Landeanflug.

Die MiG-31 ist ein zweisitziger Abfangjäger, der auf den Luftkampf mit anderen Flugzeugen spezialisiert ist. Russland setzte die noch zu Sowjetzeiten entwickelte und später immer weiter modernisierte Maschine im Krieg gegen die Ukraine aber auch zum Beschuss des Nachbarlandes ein. So feuerten Berichten zufolge MiG-31 auch Hyperschallraketen des Typs Kinschal bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine ab.

