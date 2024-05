Schock-Fotos: Ex-US-Soldat von Grizzly-Mama attackiert

Eine Dose mit Spray rettete Shayne Patrick im Wald das Leben.

Eigentlich wollte Shayne Patrick (35) eine ruhige Zeit in einem Wald in Wyoming verbringend und dort Eulen fotografieren. Dann wurde der ehemalige US-Soldat Opfer einer Bären-Attacke, die ihm fast das Leben koste.

Der Veteran spürte bereits, dass etwas nicht stimmte und begann damit, einen möglichen Angreifer zu erschrecken. „Ich brach Äste ab, sang und sprach laut mit mir selbst“, schreibt der US-Amerikaner auf Instagram.

Patrick postete Schock-Fotos der Attacke auf Instagram © Instagram ×

Wenig später erblickte er dann die Grizzly-Mama, die sich vom Eindringling offenbar bedroht fühlte und zum Angriff überging. Die Bärin stürzte sich auf Patrick, der sich instinktiv auf den Bauch warf. Das Raubtier krallte ihn am Rücken und packte ihn am Bein, ehe dem Ex-Soldat eine Bärenspray-Dose das Leben rettete.

„Ich glaube, sie wollte mir einen tödlichen Biss in den Hals verpassen“, erzählt der 35-Jährige der New York Post. „Sie biss mir in die Hände im Nacken und gleichzeitig in die Bärenspraydose, die in ihrem Mund explodierte“. Erst dann habe das Tier von ihm abgelassen uns sei weggelaufen.

Patrick konnte danach den Notruf wählen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.