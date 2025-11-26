Schüsse beim Weißen Haus! Soldaten der Nationalgarde verletzt

In der Nähe des Weißen Hauses wurden zwei Nationalgardisten angeschossen. Das bestätigte Heimatschutzministerin Kristi Noem auf „X“. Der mutmaßliche Täter wurde bereits festgenommen.
Das berühmteste Regierungsgebäude der Welt ist das Weiße Haus, das sich auf einem 7,3 Hektar großen Grundstück befindet und für den US-Präsidenten sowohl Amts- als auch Wohnsitz ist.
Washington D.C. wird von einem dramatischen Vorfall erschüttert: Zwei Nationalgardisten wurden nur einen Block vom Weißen Haus entfernt in einer Schießerei verletzt. Die genaue Situation und die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar, da Heimatschutzministerin Kristi Noem auf „X“ zunächst keine weiteren Details preisgab.
Mutmaßliche Schütze festgenommen
Die Polizei gab bekannt, dass der mutmaßliche Schütze bereits festgenommen wurde. Weitere Informationen zum Vorfall und zu den Verletzungen der Nationalgardisten wurden ebenfalls noch nicht veröffentlicht.
Hintergrund der Schießerei
Die Behörden stehen weiterhin unter Hochdruck, um mehr über den Hintergrund der Schießerei zu erfahren. Der Vorfall in der Nähe des Weißen Hauses hat bereits Besorgnis ausgelöst, zumal die Gegend stark frequentiert und eine der sichersten in Washington D.C. ist.
Trump auf dem Weg nach Florida
Präsident Donald Trump hielt sich nicht mehr in der US-Hauptstadt auf. Er war wegen des Feiertags Thanksgiving am morgigen Donnerstag bereits in Richtung seines Heimatstaates Florida aufgebrochen.
Nationalgartisten im Hauptstadtdistrikt
Trump wurde seinem Sprecher zufolge über den Vorfall informiert. Trump hatte gegen den Willen der Lokalverwaltung den Einsatz von Nationalgartisten im Hauptstadtdistrikt angeordnet. Er begründete dies mit dem Kriminalitätsproblem in der Hauptstadt.