Das Unglück ereignete sich auf einem Berg.

Zwei Schwestern sind bei einem Blitzeinschlag auf einem Berg in Norwegen ums Leben gekommen. Wie die Polizei der Provinz Møre und Romsdal am Montag mitteilte, handelte es sich um eine Zwölfjährige und eine 18-Jährige, die am Sonntagnachmittag auf dem Melshornet in der Gemeinde Hareid vom Blitz getroffen worden waren.

Dritte Person schwer verletzt

Beide stammten aus Oslo. Eine dritte Schwester sei schwer verletzt worden und liege in Bergen im Krankenhaus. Nach Angaben des Gemeindevorsitzenden Bernt Brandal hatten sich die Schwestern im Urlaub befunden.