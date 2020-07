Strandbesucher prügeln für Foto Robbe ohnmächtig

Ein Stock klatscht immer wieder ins Wasser und Steine fliegen in Richtung einer Robbe.

Kuryk. Es sind schreckliche Szenen, die sich am Strand in der Nähe von Kuryk (Kasachstan) am Kaspischen Meer abspielen: Etwa 30 Badegäste versuchten - laut Medienberichten - eine junge Robbe mit Schlägen und Steinwürfe so zu verletzten, dass das Tier ohnmächtig wird, um es anschließend für Selfies an Land zu ziehen!

Ein Zeuge des Vorfalls berichtete gegenüber lokalen Medien: "Sie zogen das Tier aus dem Wasser, damit die Kinder Spaß damit haben und Fotos machen konnten. Danach warfen sie die reglose Robbe wieder ins Wasser. Ich weiß nicht, ob sie überlebt hat."