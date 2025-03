Taliban lassen vor Fastenbrechen fast 2500 Gefangene frei

Mehr als 3.000 Strafminderungen

Kurz vor dem muslimischen Fest des Fastenbrechens haben die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban fast 2.500 Gefangene freigelassen. "2.463 Gefangene wurden freigelassen, während 3.152 Strafminderungen erhielten", teilte der der Oberste Gerichtshof des Landes am Samstag im Onlinedienst X mit. Die Freilassung von wegen geringfügigen Verbrechen inhaftierten Menschen vor dem Fastenbrechen ist ein üblicher Vorgang.

Das Fest des Fastenbrechens wird voraussichtlich am Sonntag oder Montag beginnen. Im vergangenen Jahr hatten die Taliban aus diesem Anlass bereits rund 2.800 Gefangene freigelassen.

Es ist unklar, wie viele Menschen sich in Afghanistan in Haft befinden. Ein Sprecher der afghanischen Gefängnisverwaltung sprach am Samstag von zwischen 11.000 und 12.000 Häftlingen. Etwa gleich viele Menschen warten demnach auf einen Gerichtsprozess, ein Urteil oder ein Berufungsverfahren.

Nach jahrelanger westlicher Militärpräsenz hatten die Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan zurückerobert und dort ein sogenanntes islamisches Emirat ausgerufen. Seither setzen sie ihre strenge Auslegung des Islam mit drakonischen Gesetzen durch und beschneiden insbesondere die Rechte von Mädchen und Frauen.