Taliban-Verbindungen: Evakuierte Afghanen unter Beobachtung

Ein Mann hat laut französischem Innenministerium ''offensichtlich eine Verbindung zu den Taliban.''

Fünf Afghanen, die nach Frankreich ausgeflogen wurden, stehen wegen mutmaßlicher Nähe zu den militant-islamistischen Taliban unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Einer von ihnen sei am Montagabend in Polizeigewahrsam genommen worden, weil er sich nicht an seine Aufenthaltsauflagen gehalten habe, sagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag dem Sender Franceinfo.

Machtübernahme der Taliban

Der Mann habe "offensichtlich eine Verbindung zu den Taliban", habe aber der französischen Armee bei der Evakuierung von Landsleuten und Afghanen geholfen, hieß es. Die vier anderen Personen, die unter behördlicher Beobachtung stehen, stammen den Angaben zufolge aus dem Umfeld des Mannes.

Die Zeitung "Le Monde" berichtete unter Berufung auf ein offizielles Dokument, der nun in Gewahrsam genommene Mann habe zugegeben, in den Tagen vor dem 18. August als Verantwortlicher eines Taliban-Checkpoints in Kabul Waffen getragen zu haben. Frankreich hat nach jüngsten Angaben des Außenministeriums seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan mehr als 2.000 Menschen nach Frankreich gebracht.