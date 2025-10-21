Telegram-Gründer will gestohlene Louvre-Schätze für Abu Dhabi kaufen

Der russisch-französische Doppelstaatsbürger und Telegram-Gründer Pavel Durov sorgt mit einer kuriosen Idee nach dem Raub am Sonntag für Wirbel.

Die Meldung des spektakulären Coups im legendären Louvre in Paris verbreitete sich am Sonntag wie ein Lauffeuer. Mehrere Schmuckstücke von Napoleon mit "unschätzbarem Wert" wurden dabei von einer immer noch unbekannten Diebesgruppe aus dem Museum entwendet.

Bei Louvre-Coup: Auch Hochzeitsdiadem von Kult-Fürstin geklaut

Louvre-Überfall: DIESE Schmuckstücke wurden gestohlen

Fünf Louvre-Sicherheitsleute schauen zu, wie Räuber zuschlagen

Nun meldet sich auch Telegram-Gründer Pavel Durov via Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zu Wort und stichelt gegen die französischen Behörden. Er machte den Räubern ein kurioses Angebot: "Ich kaufe den gestohlenen Schmuck gerne zurück und spende ihn wieder an den Louvre." Damit meint er allerdings nicht das weltberühmte Museum in Frankreichs Hauptstadt, sondern die 2017 in Abu Dhabi eröffnete Kunstsammlung.

Video zum Thema: Louvre-Überfall: Video zeigt Juwelen-Diebstahl

Durov provoziert Frankreich

Durov selbst ist zwar russischer Staatsbürger, hat allerdings auch einen französischen Reisepass. Dennoch dürfte ihm das Leid wenig interessieren, er argumentiert sogar provokant weiter, warum die Schätze zukünftig in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zu sehen sein sollen. Denn im Wüsten-Museum gab es bislang keine Diebstähle. Im Pariser Louvre, der 1793 eröffnet wurde, wurde vor mehr als 100 Jahren sogar schon die Mona Lisa entwendet.

Noch dazu war Durov von den stark kritisierten Behörden Frankreichs nicht überrascht. Es sei "ein weiteres Anzeichen für den Niedergang eines früher großen Landes", ledert der 41-Jährige weiter. Hintergrund ist, dass gegen Durov selbst auch ermittelt wird, weil er die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden auf seiner Messenger-Plattform verweigert.