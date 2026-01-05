Todesdrama: Monster-Welle spült Mutter und Tochter (15) ins Meer

Ein tragisches Unglück an der Nordseeküste erschüttert England.

Eine Mutter und ihre 15-jährige Tochter wurden von einer gewaltigen Welle ins Meer gespült – ein Passant verlor bei einem Rettungsversuch ebenfalls sein Leben.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen die beiden auf einer Treppe nahe der Strandpromenade und beobachteten das stürmische Meer, als plötzlich eine mehrere Meter hohe Welle über sie hinwegfegte. Die Jugendliche wurde ins eiskalte Wasser gerissen. Ihre Mutter zögerte keine Sekunde und sprang hinterher, um ihr Kind zu retten. Doch die starke Strömung und die hohen Wellen machten jede Hilfe nahezu unmöglich.

Mädchen noch vermisst

Ein 67-jähriger Mann, der das Drama mitansah, eilte ebenfalls zu Hilfe und ging ins Wasser. Auch er wurde von den Naturgewalten überwältigt. Trotz eines Großeinsatzes von Küstenwache, Rettungskräften und Hubschraubern konnten nur die leblosen Körper der Mutter und des Helfers geborgen werden. Die Teenagerin gilt weiterhin als vermisst.

Die Polizei warnte im Anschluss eindringlich vor der unterschätzten Gefahr der Nordsee, besonders bei Sturm. Angehörige und Anwohner würdigen den Einsatz des Passanten als selbstlosen Akt großer Menschlichkeit – ein Held, der sein Leben für andere riskierte.