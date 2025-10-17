Top-Manager stirbt bei Horror-Crash

Der ehemalige CEO von Aviva UK & Irland, David Barral, ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.

Der 63-Jährige war mit seinem grauen Aston Martin DBX auf der A58 zwischen Bardsey und Collingham (England) unterwegs, als sein Fahrzeug von der Straße abkam, gegen einen Baum prallte und in Brand geriet. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen konnte Barral nur noch tot geborgen werden.

Barral begann seine Karriere bescheiden als Tür-zu-Tür-Verkäufer bei Abbey Life und arbeitete sich über Jahre hinweg zu einer der führenden Persönlichkeiten in der britischen Versicherungsbranche hoch. Von 2011 bis 2015 war er CEO von Aviva UK & Irland und trug maßgeblich zur Expansion und Modernisierung des Unternehmens bei. Später übernahm er leitende Positionen bei Virgin Wines, der Embark Group und LV=. Zuletzt war er als strategischer Berater bei Harwood Capital tätig

Barral hinterlässt drei Kinder

Seine Familie beschrieb ihn als „den wunderbarsten Menschen“ und drückte ihre tiefe Trauer über seinen Verlust aus. „Ruhe in Frieden, David – wir werden dich so sehr vermissen und du wirst immer in unseren Herzen bleiben“, hieß es in einer Stellungnahme

Die Polizei von West Yorkshire hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden, insbesondere solche, die den Wagen vor dem Zusammenstoß gesehen haben

