Trump erlaubt CIA verdeckte Einsätze in Venezuela

15.10.25, 23:46
Teilen

Donald Trump hat den Geheimdienst CIA zu verdeckten Einsätzen in Venezuela ermächtigt.  

Der US-Präsident bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "New York Times" über eine geheime Anweisung. Damit erhöhen die USA den Druck auf die Regierung von Präsident Nicolás Maduro. Trump hatte im August die militärische Präsenz in der Region massiv erhöht und mehrere Kriegsschiffe in die Karibik entsandt. Die US-Regierung begründete den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkartellen.

Erst am Dienstag wurde ein Boot vor der Küste Venezuelas zerstört, auf dem sich nach Trumps Angaben sechs Drogenschmuggler befanden. Auch im August war ein Boot versenkt worden, das nach US-Angaben von Drogenschmugglern gesteuert wurde. Maduro sieht in dem Aufmarsch vor Venezuela Anzeichen für einen Versuch der USA, ihn zu stürzen. Die Regierung in Washington dementiert derartige Absichten zu haben.

