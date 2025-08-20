Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Ukrainisches Gastgeschenk: Trump bekommt Golfschläger
© X/Front_ukrainian

Golf-Diplomatie

Trump gerührt: Dieses Selenskyj-Geschenk bringt ihn zum Schwärmen

20.08.25, 07:41
Teilen

Selenskyj überreichte Trump beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus ein besonderes Geschenk – einen Putter aus der Ukraine. Hinter dem Präsent steckt eine rührende Geschichte.

USA. Donald Trump ist ein begeisterter Golfer, besitzt mehrere Resorts und verbringt viele Stunden auf dem Rasen. Nun erhielt er beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus ein Geschenk, das er mit Geld nicht kaufen könnte: einen Putter des ukrainischen Soldaten Kostjantyn Kartawzew. Überreicht wurde der Schläger von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Geschenk eines Kriegsveteranen

Kartawzew hatte in den ersten Monaten des russischen Angriffskrieges bei der Rettung seiner Kameraden ein Bein verloren. Ärzte empfahlen ihm Golf als Teil der Rehabilitation. Der Sport half ihm, körperlich wie seelisch wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Seine Leidenschaft für Golf verband er symbolisch mit Trump, weshalb er seinen Putter dem US-Präsidenten schenken wollte.

Trump zeigte sich tief bewegt und schickte dem Kriegsveteran eine persönliche Videobotschaft. "Kostjantyn, ich weiß eine Menge über Golf – und dein Schwung ist wunderschön. Du wirst ein großartiger Spieler. Danke für diesen Putter, er ist mit viel Liebe gemacht und übergeben worden. Ich habe großen Respekt vor dir, du bist eine großartige Person", sagt Trump. Der US-Präsident fügt hinzu: "Du kommst aus einem tollen Land und wir versuchen es wieder auf die Beine zu bekommen. Dafür arbeitet dein Präsident sehr sehr hart."

Als Zeichen der Freundschaft überreichte Trump Selenskyj im Gegenzug symbolische Schlüssel zum Weißen Haus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden