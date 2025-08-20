Trump gerührt: Dieses Selenskyj-Geschenk bringt ihn zum Schwärmen

Selenskyj überreichte Trump beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus ein besonderes Geschenk – einen Putter aus der Ukraine. Hinter dem Präsent steckt eine rührende Geschichte.

USA. Donald Trump ist ein begeisterter Golfer, besitzt mehrere Resorts und verbringt viele Stunden auf dem Rasen. Nun erhielt er beim Ukraine-Gipfel im Weißen Haus ein Geschenk, das er mit Geld nicht kaufen könnte: einen Putter des ukrainischen Soldaten Kostjantyn Kartawzew. Überreicht wurde der Schläger von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Geschenk eines Kriegsveteranen

Kartawzew hatte in den ersten Monaten des russischen Angriffskrieges bei der Rettung seiner Kameraden ein Bein verloren. Ärzte empfahlen ihm Golf als Teil der Rehabilitation. Der Sport half ihm, körperlich wie seelisch wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Seine Leidenschaft für Golf verband er symbolisch mit Trump, weshalb er seinen Putter dem US-Präsidenten schenken wollte.

Trump zeigte sich tief bewegt und schickte dem Kriegsveteran eine persönliche Videobotschaft. "Kostjantyn, ich weiß eine Menge über Golf – und dein Schwung ist wunderschön. Du wirst ein großartiger Spieler. Danke für diesen Putter, er ist mit viel Liebe gemacht und übergeben worden. Ich habe großen Respekt vor dir, du bist eine großartige Person", sagt Trump. Der US-Präsident fügt hinzu: "Du kommst aus einem tollen Land und wir versuchen es wieder auf die Beine zu bekommen. Dafür arbeitet dein Präsident sehr sehr hart."

Als Zeichen der Freundschaft überreichte Trump Selenskyj im Gegenzug symbolische Schlüssel zum Weißen Haus.