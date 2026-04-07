Trump kritisiert Südkorea und schwärmt über Nordkorea-Diktator Kim

US-Präsident Donald Trump attackierte am Montag bei seiner Presskonferenz erneut die NATO und weitere Partner der USA. Dabei kritisierte er Südkorea, Australien und Japan. Doch Trump lobte gleichzeitig Nordkorea-Diktator Kim Jong-un.

Derzeit sind 45.000 US-Soldaten in Südkorea stationiert, "um uns vor Kim Jong-un zu schützen", so Trump. Danach betont er, dass er sich mit dem nordkoreanischen Diktator sehr gut verstehe: "Ist Ihnen aufgefallen, dass er sehr nette Dinge über mich gesagt hat? Er hat Joe Biden früher als geistig minderbemittelt bezeichnet. Er sagte, er sei ein geistig verwirrter Mensch. Er war so gemein zu Joe Biden. Es war schrecklich. Aber mich mag er, Trump. Und ist euch aufgefallen, wie gut die Dinge mit Nordkorea laufen? Es ist sehr gut."

Laut Trump seien die 45.000 US-Soldaten sehr nahe an Kim Jong-un und befinden sich in Gefahr, da "der über jede Menge Atomwaffen verfügt".

"Das hätte niemals passieren dürfen"

Dann attackierte der US-Präsident erneut seine Partner und seinen Vorgänger: "Das hätte niemals passieren dürfen, wenn ein bestimmter Präsident – ich werde diesen Präsidenten nicht nennen, weil ich ihn zufällig mag, ob ihr es glaubt oder nicht – aber wenn ein bestimmter Präsident seine Arbeit gemacht hätte, hätte Kim Jong-un jetzt keine Atomwaffen. Aber sie hatten alle Angst, ihre Arbeit ordentlich zu machen. Aber um zum Schluss zu kommen und es abzuschließen: Japan hat uns nicht geholfen. Australien hat uns nicht geholfen. Südkorea hat uns nicht geholfen. Und dann kommt man zur NATO: Die NATO hat uns nicht geholfen."

Ebenfalls bezeichnete Trump die NATO bei der Pressekonferenz als "Papier-Tiger". Vor dem Sicherheitsbündnis habe Kreml-Boss Wladimir Putin keine Angst. Doch vor der USA würde sich der russische Diktator "sehr fürchten".

Trump kritisierte im speziellen NATO-Mitglieder, die den USA keine Erlaubnis erteilt haben, ihre Militärstützpunkte für den Krieg mit Iran zu nutzen.