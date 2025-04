Trumps Umfragewerte stürzen ab

Die Umfragewerte von US-Präsident Donald Trump sind nach fast 100 Tagen im Amt deutlich gesunken.

Seine Zustimmungsraten liegen bei rund 40 Prozent, wie Meinungsforscher am Mittwoch mitteilten. Bei dem Schlüsselthema Wirtschaft verzeichnet der 78-Jährige besonders schlechte Werte. Eine Umfrage des Instituts YouGov für das Nachrichtenmagazin "Economist" sieht Trump bei 41 Prozent Zustimmung. Zu seinem Amtsantritt am 20. Jänner hatte ihn noch jeder zweite US-Bürger unterstützt.

Laut dem Pew Research Center sind nur noch 40 Prozent der Befragten in den USA mit dem Republikaner zufrieden, nach 47 Prozent im Februar. Etwas höhere Werte hatte kürzlich das Gallup-Institut ermittelt. In der am Gründonnerstag veröffentlichten Umfrage kam Trump noch auf 45 Prozent Zustimmung. Dennoch ist der Republikaner laut Gallup der unbeliebteste US-Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg nach drei Monaten im Amt.

Die Wirtschaftspolitik des Immobilienunternehmers Trump sehen viele der Befragten besonders kritisch. Laut YouGov meinen 54 Prozent der US-Bürger, der Wirtschaft gehe es schlechter, nach 37 Prozent im Jänner. Beim Thema Lebenshaltungskosten geben nur 31 Prozent der US-Bürger Trump gute Noten, wie aus einer Reuters/Ipsos-Umfrage hervorgeht. Vor allem mit den Wirtschaftsthemen hatte Trump bei seiner Wiederwahl im November gepunktet.