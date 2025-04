Trumps Zoll-Hammer: China muss 145 % zahlen

Im Handelsstreit mit China geht US-Präsident Donald Trump noch härter vor als bisher bekannt.

Der Zollaufschlag für China steigt auf insgesamt 145 Prozent, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Trump hatte den Satz für die Volksrepublik am Mittwoch nach eigenen Angaben auf 125 Prozent erhöht - dies gilt jedoch zusätzlich zu einem Aufschlag von 20 Prozent vom März.

Das Weiße Haus veröffentlichte nun das Dekret zu Trumps Zollwende, die er am Mittwoch verkündet hatte. In der Erläuterung dazu heißt es, in die 125 Prozent sei der Aufschlag vom März für Peking noch nicht eingerechnet.

Die US-Regierung hatte den 20-prozentigen Zoll mit dem Schmerzmittel Fentanyl aus China begründet, das in den USA als Droge verkauft wird. Für alle anderen Handelspartner gilt mit Veröffentlichung des Dekrets für 90 Tage nun der Mindestsatz von 10 Prozent.

EU will Gegenzölle 90 Tage aussetzen

Die EU hat am Donnerstag auf die 90-tägige Aussetzung der pauschalen 20-Prozent-Zölle der USA mit einer ebenfalls 90-tägigen Aussetzung ihrer erst am Mittwoch beschlossenen Zölle reagiert. Diese waren eine Antwort auf die US-Sonderzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium gewesen, die weiter gelten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte die Aussetzung in einem Statement. Die EU will nun nach Angaben der EU-Kommission mit den USA verhandeln.

Von der Leyen erklärte, die EU wolle den Verhandlungen eine Chance geben. "Sollten die Verhandlungen nicht zufriedenstellend verlaufen, werden unsere Gegenmaßnahmen greifen", so die Kommissionschefin weiter. Die Vorbereitungen für weitere Gegenmaßnahmen würden weiterlaufen, und die EU würde sich alle Optionen offenhalten. Laut einem Sprecher der Kommission ist die Entscheidung gemeinsam mit den Mitgliedsländern gefallen. Diese hätten der Kommission grünes Licht für ihre Entscheidungen gegeben. Er betonte, dass die EU in der Frage der Gegenmaßnahmen sehr einig sei. Seines Wissens nach habe es keine Ankündigung oder Gespräche von US-Seite vor Trumps Ankündigung am Mittwochabend gegeben.

US-Notenbanker sieht Preisrisiken nach Trumps Zoll-Schlag

Angesichts des von US-Präsident Donald Trump entfachten Zollstreits bleibt die US-Notenbank trotz des zuletzt abgeflauten Preisauftriebs auf der Hut. Der Chef des Fed-Bezirks Kansas City, Jeff Schmid, betonte am Donnerstag, er werde sich weiterhin "voll und ganz auf die Inflation konzentrieren". Dies gelte auch für die Gefahr, dass neue US-Importzölle zu höheren Preisen führen und die Inflationserwartungen verstärken könnten.

"Da ein wieder aufkommender Preisdruck wahrscheinlich ist, bin ich nicht bereit, Risiken einzugehen, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit der Fed in Sachen Inflation zu wahren", sagte Schmid. Der Preisauftrieb in den USA hat im März und damit vor dem Zoll-Rundumschlag von Trump nachgelassen: Die Verbraucherpreise legten um 2,4 Prozent zum Vorjahresmonat zu, nach 2,8 Prozent im Februar.