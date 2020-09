Ukraine: Feuerwehrmann durch Explosion nahe der Front verletzt

Medien: Mutmaßliche Blindgänger detoniert.

Kiew. Bei einer Explosion während der Löscharbeiten an der Front im Konfliktgebiet der Ostukraine ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte der Zivilschutz am Mittwoch in Kiew mit. Der Grasbrand war bei der Ortschaft Stanyzja Luhanska ausgebrochen. Medienberichten zufolge gab es mindestens ein Dutzend Explosionen mutmaßlicher Blindgänger.

2014 stand das Gebiet kurzzeitig unter Kontrolle der aus dem nahen Russland unterstützten Separatisten. Munitionsreste und Minen gefährden die Zivilbevölkerung bis heute.

Seit Ende Juli gilt zwischen den Regierungstruppen und den Rebellen in Donezk und Luhansk eine neue Waffenruhe. Nach Berichten der Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird diese weitestgehend eingehalten. UNO-Schätzungen zufolge sind seit Beginn des blutigen Konflikts im April 2014 mehr als 13.000 Menschen getötet worden.