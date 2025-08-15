"Alle raus jetzt!" Ab jetzt wird hinter verschlossenen Türen verhandelt

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt den auf dem Militärstützpunkt anwesenden Pressevertretern gezeigt.

Auf Rufe von Reportern im Raum, unter anderem zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten, ging Putin nicht ein. Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk aufgefordert, den Saal zu verlassen.

Konkret lautete die Aufforderung: "Everybody get out of the room!" ("Alle raus aus dem Raum!"). Anwesend waren neben den beiden Präsidenten auch ihre Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift "Pursuing Peace" ("Frieden anstreben") zu sehen.