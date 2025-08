Nach einem persönlichen Treffen zwischen Trump und Putin soll ein Dreiergespräch mit Selenskyj stattfinden.

USA. US-Präsident Donald Trump plant offenbar ein baldiges Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin, um über eine mögliche Waffenruhe im Ukraine-Krieg zu verhandeln. Hintergrund ist ein von Trump gesetztes Ultimatum: Bis Freitag soll Putin einem Waffenstillstand zustimmen, sonst drohen Russland und seinen Verbündeten US-Strafzölle von 100 Prozent.

Zuvor hatte Trumps Sondervermittler Steve Witkoff ein rund dreistündiges Gespräch mit Putin in Moskau geführt, das laut Trump überraschend produktiv gewesen sei. In einem Telefonat mit Bundeskanzler Friedrich Merz informierte Trump laut "Bild"-Bericht über den aktuellen Stand der Gespräche und deutete an, dass Fortschritte erzielt wurden – auch wenn unklar bleibt, welche Zugeständnisse Putin tatsächlich machen will.

Dreier-Gipfel: Trump trifft Putin & Selenskyj

Laut "New York Times" plant Trump ein persönliches Treffen mit Putin bereits in der kommenden Woche. Danach soll ein Dreiergespräch mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj folgen – ohne europäische Beteiligung. Europäische Staatschefs wurden über diese Pläne informiert.

Selenskyj bestätigte am Mittwochabend ebenfalls ein Telefongespräch mit Trump. Wie Selenskyj berichtet, waren bei seinem Gespräch mit Trump auch europäische Staatschefs dabei. "Ich bin jedem einzelnen von ihnen für ihre Unterstützung dankbar."

Der Kreml zeigt sich inzwischen verhandlungsbereiter: Laut Bloomberg denkt Russland über eine begrenzte Luftwaffenruhe nach – etwa ein vorübergehender Stopp von Drohnen- und Raketenangriffen, falls die Ukraine mitmacht. Ein Ende des Kriegs ist aber nicht in Sicht.